Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب رئيس وزراء بريطانيا: سوناك وعباس أدانا الإرهاب وشددا على أن حماس لا تمثل الفلسطينيين

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب رئيس الوزراء البريطاني: سوناك وأمير قطر يتفقان على الحاجة الملحة لإيصال الغذاء والأدوية للمدنيين في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2023 22:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: أفعال حماس لا تمثل الفلسطينيين
lebanon 24
20/10/2023 22:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية: إسرائيل تلقت هزيمة استراتيجية أحدثت زلزالاً مدوياً وسنفشل خططها لتهجير الفلسطينيين من غزة
lebanon 24
20/10/2023 22:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ريشي سوناك: رئيس الوزراء البريطاني أبلغ مجموعة الـ 7 إن الناتو سيدعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر (الشرق)
lebanon 24
20/10/2023 22:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:38 | 2023-10-20
15:36 | 2023-10-20
15:27 | 2023-10-20
15:19 | 2023-10-20
15:09 | 2023-10-20
14:54 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24