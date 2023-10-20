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الرئاسة التركية: أردوغان بحث مع الرئيس المصري انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في غزة

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:44
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