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الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان إلتزام الملاجئ (الجزيرة)

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:05
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