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مكتب نتنياهو يُؤكّد أنّ المحتجزتين اللتين أفرجت عنهما حركة "حماس" وصلتا إلى إسرائيل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:54
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