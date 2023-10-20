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أخبار عاجلة
حماس تقول إنّها تعمل مع وسطاء لإغلاق ملف المحتجزين المدنيين "إذا كانت الظروف الأمنية مناسبة" (سكاي نيوز)
Lebanon 24
20-10-2023
|
15:38
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