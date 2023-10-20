Advertisement

أخبار عاجلة

"حماس" تدعو "الأونروا" لعدم الرضوخ للتهديدات الإسرائيلية التي طالبتها بإخلاء 5 مدارس تُستخدم كمراكز إيواء في غزة

Lebanon 24
20-10-2023 | 15:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الشرق" عن هيئة البث الإسرائيلية: قصف إسرائيلي على غزة قتل نجل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية
lebanon 24
21/10/2023 00:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"أزمة الرهائن" بين إسرائيل وغزة... هل توافق الحكومة الإسرائيلية على مطالب "حماس"؟
lebanon 24
21/10/2023 00:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية لـ"سكاي نيوز عربية": لن نسمح باستخدام حماس لأي ممر إنساني للهروب
lebanon 24
21/10/2023 00:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" اسماعيل هنية: نقف اليوم بكل شموخ أمام هذه المقاومة الباسلة على أرض غزة والممتدة إلى كل فلسطين التي وضعت البداية الحقيقية لزوال الإحتلال عن أرضنا
lebanon 24
21/10/2023 00:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:52 | 2023-10-20
17:49 | 2023-10-20
17:48 | 2023-10-20
17:48 | 2023-10-20
17:45 | 2023-10-20
17:31 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24