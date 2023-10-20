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ماكرون: مستوى التوتّر مرتفع ونعمل بكل جهد لتفادي التصعيد ووصوله إلى لبنان

Lebanon 24
20-10-2023 | 16:20
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