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المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة لـ"الجزيرة": نعمل على منع توسع رقعة الصراع إلى الضفة الغربية وجنوب لبنان

Lebanon 24
20-10-2023 | 16:57
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