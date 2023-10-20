Advertisement

أخبار عاجلة

"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: تصدي البارجة الأميركية للمسيرات والصواريخ قبالة سواحل اليمن الخميس استمرّ 9 ساعات

Lebanon 24
20-10-2023 | 17:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: البارجة اعترضت 15 مسيرة و4 صواريخ كانت تتجه شمالاً على طول ساحل البحر الأحمر
lebanon 24
21/10/2023 05:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تعترض عدة صواريخ أطلقت عليها قبالة سواحل اليمن (رويترز)
lebanon 24
21/10/2023 05:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولان إسرائيليان لـ "أكسيوس": تم استئناف إمدادات المياه لجنوب قطاع غزة بعد ضغوط قوية من الإدارة الأميركية
lebanon 24
21/10/2023 05:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: الدفاع عن "الديمقراطية الأميركية" مسؤولية مقدسة ولن نترك المتطرفين يعبثون بها
lebanon 24
21/10/2023 05:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:33 | 2023-10-20
19:29 | 2023-10-20
19:28 | 2023-10-20
19:22 | 2023-10-20
19:21 | 2023-10-20
19:17 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24