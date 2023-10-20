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"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: البارجة اعترضت 15 مسيرة و4 صواريخ كانت تتجه شمالاً على طول ساحل البحر الأحمر

Lebanon 24
20-10-2023 | 17:45
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