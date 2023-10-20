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ولي العهد السعودي يشدد في اتصال مع رئيس وزراء كندا على رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات

Lebanon 24
20-10-2023 | 18:20
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