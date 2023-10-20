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كيربي: استعادة الرهينتين كانت نتيجة عمل شاق من شركائنا في المنطقة وممتنون للدور الذي لعبته قطر

Lebanon 24
20-10-2023 | 19:33
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