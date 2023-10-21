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صحيفة إسرائيلية: غالانت وصل قرب حدود غزة وتابع الجاهزية لتنفيذ غزو بري محتمل

Lebanon 24
21-10-2023 | 00:00
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