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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
21-10-2023
|
00:05
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