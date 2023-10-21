Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤولين: إطلاق حماس سراح أميركيتين لن يؤثر على خطط إسرائيل العسكرية ضد الحركة

Lebanon 24
21-10-2023 | 00:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام تركية: أردوغان يلتقي مسؤولين من حماس في أنقرة ويبحث معهم ملف الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة
lebanon 24
21/10/2023 12:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه منطقة المنارة في الجليل الأعلى
lebanon 24
21/10/2023 12:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: "حماس" مستعدة لإطلاق سراح الأسرى لكنها لا تستطيع بسبب القصف الإسرائيلي (الحدث)
lebanon 24
21/10/2023 12:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي ان ان" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: إيران أعطت إيران الضوء الأخضر لهجمات حماس
lebanon 24
21/10/2023 12:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:47 | 2023-10-21
05:44 | 2023-10-21
05:44 | 2023-10-21
05:42 | 2023-10-21
05:41 | 2023-10-21
05:35 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24