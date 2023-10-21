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المفوض العام للأونروا: يجب حماية حياة كل المدنيين وسلامة مرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية بما فيها المشافي

Lebanon 24
21-10-2023 | 02:51
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