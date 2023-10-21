Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس المصري: لم نغلق معبر رفح لكن إسرائيل استهدفته بالقصف واتفقت مع الرئيس الأميركي أن يبقى المعبر مفتوحا

Lebanon 24
21-10-2023 | 05:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري: لم نقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله
lebanon 24
21/10/2023 16:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في إسرائيل: ليس لدينا معلومات لأي مدى سيظل معبر رفح مفتوحا لعبور الأجانب
lebanon 24
21/10/2023 16:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان بحث مع الرئيس المصري انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في غزة
lebanon 24
21/10/2023 16:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصدر حكومي إسرائيلي: نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفيًّا جديدًا مع الرئيس الأميركي جو بايدن
lebanon 24
21/10/2023 16:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:28 | 2023-10-21
09:26 | 2023-10-21
09:20 | 2023-10-21
09:18 | 2023-10-21
09:14 | 2023-10-21
09:12 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24