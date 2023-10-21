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الملك الأردني: الحصار الإسرائيلي على غزة استمرّ لسنوات طويلة وسط صمتٍ دولي والأولوية اليوم لوضع نهاية فورية لما يحدث ونرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين وذلك يشكل خطاً أحمر بالنسبة إلينا

Lebanon 24
21-10-2023 | 05:28
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