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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواصل توجيه ضربات لمواقع وقواعد تابعة لحزب الله

Lebanon 24
21-10-2023 | 05:41
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