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الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تستهدف آلاف المدنيين والمشافي والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز ونحذر من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية

Lebanon 24
21-10-2023 | 05:42
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