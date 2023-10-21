الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تستهدف آلاف المدنيين والمشافي والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز ونحذر من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية

Lebanon 24