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الرئيس الفلسطيني: لن نرحل وسنبقى في أرضنا وأدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
21-10-2023 | 05:44
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