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غوتيريش: يجب توصيل المساعدات بطريقة مستدامة والإفراج عن الرهائن وحان الوقت لاتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الكابوس

Lebanon 24
21-10-2023 | 05:58
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