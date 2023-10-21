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ولي العهد الكويتي: ندعو لفتح ممرات آمنة إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
21-10-2023 | 06:13
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