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رئيس حكومة اليونان: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ولكن وفق القانون الدولي ونرفض العقاب الجماعي

Lebanon 24
21-10-2023 | 06:27
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