Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس حكومة اليونان: "حماس" منظمة إرهابية ولا تمثل الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
21-10-2023 | 06:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني... "وفا" تعدل نص الخبر بشأن حماس
lebanon 24
21/10/2023 16:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية: إسرائيل تلقت هزيمة استراتيجية أحدثت زلزالاً مدوياً وسنفشل خططها لتهجير الفلسطينيين من غزة
lebanon 24
21/10/2023 16:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السويسري يقول إن بلاده صنفت حماس "منظمة إرهابية" (الشرق)
lebanon 24
21/10/2023 16:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أمام الكنيست أسماء أعضاء "حكومة الحرب" التي أعلن عن تشكيلها بعد هجوم حماس (الشرق)
lebanon 24
21/10/2023 16:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:28 | 2023-10-21
09:26 | 2023-10-21
09:20 | 2023-10-21
09:18 | 2023-10-21
09:14 | 2023-10-21
09:12 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24