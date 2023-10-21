Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء العراقي: نطالب بوقف إطلاق النار في غزة ثم العمل على تبادل الأسرى والرهائن

Lebanon 24
21-10-2023 | 06:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري: خارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وصولا لإقامة دولة فلسطينية
lebanon 24
21/10/2023 16:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا لـ"سكاي نيوز عربية": نطالب بوقف إطلاق النار في غزة من أجل إدخال وتوزيع المساعدات
lebanon 24
21/10/2023 16:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
21/10/2023 16:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية العراقية: السبب الرئيسي في الحريق هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات
lebanon 24
21/10/2023 16:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:28 | 2023-10-21
09:26 | 2023-10-21
09:20 | 2023-10-21
09:18 | 2023-10-21
09:14 | 2023-10-21
09:12 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24