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وزير الخارجية السعودي: نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين ونشجب كل استهداف للمدنيين أينما كانوا وندعو لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي
Lebanon 24
21-10-2023
|
06:58
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