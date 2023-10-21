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الجيش الإسرائيلي: نواصل الاستعدادات للمرحلة التالية من الحرب بما في ذلك العملية البريّة

Lebanon 24
21-10-2023 | 08:00
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