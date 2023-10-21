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لبنان 24: استهداف موقع العباد من قبل المقاومة الواقع قرب حولا والمقاومة تستهدف ابراج مراقبة مقابل ميس الجبل

Lebanon 24
21-10-2023 | 08:08
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