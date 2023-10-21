Advertisement

أخبار عاجلة

القناة الإسرائيلية 12: إطلاق صاروخ ثان مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية

Lebanon 24
21-10-2023 | 08:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية باتّجاه بلدة زرعيت في الجليل الأعلى
lebanon 24
21/10/2023 19:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تتم مهاجمة الأراضي اللبنانية ردا على استهداف أحد مواقعنا الحدودية بصاروخ آخر مضاد للدروع
lebanon 24
21/10/2023 19:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه منطقة المنارة في الجليل الأعلى
lebanon 24
21/10/2023 19:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ مضادّ للدروع على جنودنا الذين كانوا يقومون بأعمال على طول الحدود اللبنانية ونقوم حالياً بضرب أهداف عسكرية تابعة لحزب الله
lebanon 24
21/10/2023 19:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:34 | 2023-10-21
12:29 | 2023-10-21
12:22 | 2023-10-21
12:21 | 2023-10-21
12:15 | 2023-10-21
12:10 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24