المقاومة: قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم بقصف ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة

Lebanon 24