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قصفٌ إسرائيليّ يطالُ في هذه الأثناء أطراف بلدات يارون وعيتا الشعب ورميش عند الحدود الجنوبيّة

Lebanon 24
21-10-2023 | 11:04
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