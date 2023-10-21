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وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل "طلال الهندي" أحد قادة حماس في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-10-2023 | 11:25
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