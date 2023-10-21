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هيئة البث الإسرائيلية: سيتم إخلاء 3 مستوطنات إضافية على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
21-10-2023 | 12:34
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