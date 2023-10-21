Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: نأمل فتح معبر رفح بصورة مستمرة والسماح بدخول المساعدات والوقود (الجزيرة)

Lebanon 24
21-10-2023 | 12:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي: مخزوننا في غزة بدأ ينفد ونعجز عن إدخال مزيد من الغذاء للقطاع (الجزيرة)
lebanon 24
21/10/2023 22:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر: ندعو بشكل عاجل إلى وقف القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
21/10/2023 22:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في غزة يكفي لهذه المدة
lebanon 24
21/10/2023 22:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر غزة يكفي لأربعة أو خمسة أيام
lebanon 24
21/10/2023 22:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:32 | 2023-10-21
15:14 | 2023-10-21
15:11 | 2023-10-21
14:58 | 2023-10-21
14:56 | 2023-10-21
14:48 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24