23
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: بلينكن تحدّث مع ميقاتي عن قلقه إزاء تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية
Lebanon 24
21-10-2023
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الوزير أنتوني بلينكن أكد في إتصال مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعم واشنطن للشعب اللبناني
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير أنتوني بلينكن أكد في إتصال مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعم واشنطن للشعب اللبناني
22/10/2023 01:08:13
22/10/2023 01:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن وقّع الجمعة الماضية تصاريح لنقل الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية لحسابات في قطر
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن وقّع الجمعة الماضية تصاريح لنقل الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية لحسابات في قطر
22/10/2023 01:08:13
22/10/2023 01:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن أكّد أهمية احترام مصالح الشعب اللبناني الذي سيتأثر بانجرار لبنان إلى الصراع
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن أكّد أهمية احترام مصالح الشعب اللبناني الذي سيتأثر بانجرار لبنان إلى الصراع
22/10/2023 01:08:13
22/10/2023 01:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن شدّد على استمرار دعم واشنطن للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن شدّد على استمرار دعم واشنطن للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي
22/10/2023 01:08:13
22/10/2023 01:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟
01:45 | 2023-10-21
21/10/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!
Lebanon 24
تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!
11:25 | 2023-10-21
21/10/2023 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
محطة تلفزيونية تعدّل مسارها: "الهوى تغيّر"
Lebanon 24
محطة تلفزيونية تعدّل مسارها: "الهوى تغيّر"
01:30 | 2023-10-21
21/10/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفى لأكثر من شهرين.. العثور على فنان عربي ميتاً بطريقة مروعة في فرنسا (صورة)
Lebanon 24
اختفى لأكثر من شهرين.. العثور على فنان عربي ميتاً بطريقة مروعة في فرنسا (صورة)
01:53 | 2023-10-21
21/10/2023 01:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة لدولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة لدولار السوق الموازية عصرا
09:54 | 2023-10-21
21/10/2023 09:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:51 | 2023-10-21
دعماً لغزة... الآلاف يتظاهرون في مدن غربية عدّة
16:49 | 2023-10-21
متحدث الرئاسة المصرية: قمة القاهرة شهدت توافقا بشأن دخول المساعدات إلى غزة (العربية)
16:48 | 2023-10-21
استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بحي الجنينة في رفح جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
16:38 | 2023-10-21
"القسام": مستعدون لإطلاق سراح أسيرتين بنفس الإجراءات التي تمت مع المحتجزتين الأميركيتين
16:23 | 2023-10-21
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نتعامل مع دعاية "حماس" الكاذبة ونواصل العمل بكل السبل لإعادة جميع المختطفين (الجزيرة)
15:57 | 2023-10-21
إعلام إسرائيلي: معلومات عن إطلاق صاروخ موجّه من لبنان باتّجاه مستوطنة "شلومي" في الجليل الغربي
فيديو
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
22/10/2023 01:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
22/10/2023 01:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
22/10/2023 01:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24