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إعلام إسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة إثنين بقصف من جنوب لبنان (الحدث)

Lebanon 24
21-10-2023 | 13:57
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