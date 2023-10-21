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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: الدول الغربية لا ترغب في الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-10-2023 | 15:14
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