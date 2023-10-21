Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نتعامل مع دعاية "حماس" الكاذبة ونواصل العمل بكل السبل لإعادة جميع المختطفين (الجزيرة)

Lebanon 24
21-10-2023 | 16:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني اولاف شولتس: الجميع الآن يرى "حماس" على حقيقتها والمعركة الحالية ليست معركة إسرائيل وحدها
lebanon 24
22/10/2023 01:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أمام الكنيست أسماء أعضاء "حكومة الحرب" التي أعلن عن تشكيلها بعد هجوم حماس (الشرق)
lebanon 24
22/10/2023 01:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس تنعى الشهيد القائد عضو المكتب السياسي للحركة في #غزة أسامة المزيني "أبو همام" بقصفٍ إسرائيلي على القطاع (الجزيرة)
lebanon 24
22/10/2023 01:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في الخارج خالد مشعل: حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد (العربية)
lebanon 24
22/10/2023 01:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:51 | 2023-10-21
16:49 | 2023-10-21
16:48 | 2023-10-21
16:38 | 2023-10-21
15:57 | 2023-10-21
15:32 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24