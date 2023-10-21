دعماً لغزة... الآلاف يتظاهرون في مدن غربية عدّة

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خرج مئات آلاف المتظاهرين في عدة عواصم غربية، للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة، والدعوة للوقف الفوري للقصف على القطاع، الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ أسبوعين، ردا على هجمات مسلحين من حماس.وخرج المئات في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي، رافعين لافتات مؤيدة لسكان غزة، وداعية لوقف القصف الذي طال مدنيين، داخل القطاع.وتقول إسرائيل إنها تقصف أهدافا تابعة لحركة حماس، وقياداتها، لكن الحركة تقول إن معظم الضحايا الذين سقطوا جراء القصف من المدنيين.وفي بريطانيا، شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة بالعاصمة لندن للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.وتحرك المتظاهرون مرددين "حرروا فلسطين" ورافعين لافتات الدعم والأعلام الفلسطينية بأنحاء لندن قبل أن يتجمعوا خارج 10 داوننغ ستريت حيث المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك.وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة، التي رفعت شعار (المسيرة الوطنية من أجل فلسطين) ونظمتها حملة التضامن مع فلسطين، بنحو 100 ألف.وشارك الآلاف في مسيرة مماثلة في سيدني أكبر مدن أستراليا السبت.وقالت مجموعة العمل الفلسطيني التي نظمت المسيرة إن حوالي 15 ألفا شاركوا في التاظاهرة، حيث ردد المتظاهرون "فلسطين لن تموت أبدا" ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.وقامت الشرطة، بما في ذلك شرطيون يمتطون الجياد، بدوريات خلال المظاهرة التي أغلقت شوارع المدينة وحلقت أيضا طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في سماء المنطقة.