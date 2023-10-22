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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم عشرات الاهداف التابعة لحماس في قطاع غزة خلال الليل (العربية)

Lebanon 24
22-10-2023 | 02:29
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