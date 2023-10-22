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هجوم بصواريخ يستهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق وسماع دوي انفجار على الأقل داخل القاعدة (رويترز)

Lebanon 24
22-10-2023 | 02:50
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