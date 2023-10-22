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المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها

Lebanon 24
22-10-2023 | 03:26
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