Advertisement

أخبار عاجلة

تجهيز 17 شاحنة تحمل مواد ومسلتزمات طبية للدخول إلى غزة عبر معبر رفح (الحدث)

Lebanon 24
22-10-2023 | 03:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرة مساعدات هندية تصل مطار العريش تحمل مواد طبية وغذائية إلى قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/10/2023 14:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شاحنات تحمل مساعدات طبية تصطف أمام معبر رفح من الجانب الفلسطيني
lebanon 24
22/10/2023 14:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: مصر وافقت على فتح معبر رفح للسماح بمرور 20 شاحنة تحمل مساعدات لغزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/10/2023 14:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من مئة شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى غزة عبر معبر رفح
lebanon 24
22/10/2023 14:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:36 | 2023-10-22
07:33 | 2023-10-22
07:25 | 2023-10-22
07:23 | 2023-10-22
07:20 | 2023-10-22
07:19 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24