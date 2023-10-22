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وسائل إعلام إسرائيليّة: الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على شبان في الجانب اللبناني من جبل الشيخ بالقرب من الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة

Lebanon 24
22-10-2023 | 03:54
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