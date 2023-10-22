رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام زواره اليوم: الإتصالات الديبلوماسية التي نقوم بها دولياً وعربياً واللقاءات المحلية مستمرة في سبيل وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى بلدنا

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