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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام زواره اليوم: الإتصالات الديبلوماسية التي نقوم بها دولياً وعربياً واللقاءات المحلية مستمرة في سبيل وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى بلدنا

Lebanon 24
22-10-2023 | 04:01
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