ميقاتي: أتفهم شعور الخوف والقلق الذي ينتاب اللبنانيين جراء ما يحصل ودعوات عدد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان لكنني لن أتوانى عن بذل كل الجهود لحماية لبنان

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