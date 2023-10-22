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ميقاتي: أتفهم شعور الخوف والقلق الذي ينتاب اللبنانيين جراء ما يحصل ودعوات عدد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان لكنني لن أتوانى عن بذل كل الجهود لحماية لبنان

Lebanon 24
22-10-2023 | 04:02
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ميقاتي: إنَّ التضامن الوطني بين اللبنانيين هو المطلوب وهو الذي يمكننا من طرح هذه القضية أمام المجتمعين العربي والدولي كموقف لبناني جامع يتفق عليه كل اللبنانيين ويطالب باتخاذ كل الإجراءات لعودة النازحين السوريين
lebanon 24
22/10/2023 14:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أما بالنسبة الى ملف النزوح الذي بحثناه ايضا في هذه الجلسة فلا بد من توضيح بعض الامور نحن لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين
lebanon 24
22/10/2023 14:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في جلسة اليوم التي شارك فيها القادة الامنيون طلبنا من جميع المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليوم
lebanon 24
22/10/2023 14:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في زمن الأزمات والمِحن تكثر الشائعات والأخبار الكاذبة وجزء منها يندرج في إطار الحرب النفسية على اللبنانيين لاحباطهم
lebanon 24
22/10/2023 14:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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