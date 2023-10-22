Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: اضرار كبيرة وقعت في تجهيزات داخل موقع للجيش الإسرائيلي جراء تعرضه لـ3 صواريخ موجهة من لبنان

Lebanon 24
22-10-2023 | 04:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب مرغليوت
lebanon 24
22/10/2023 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 9 صواريخ مضادة للدروع وقذائف من داخل لبنان واعتراض 4 منها خلال الساعات الماضية (الجزيرة)
lebanon 24
22/10/2023 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يقصف بالمدفعية مواقع داخل الحدود اللبنانية
lebanon 24
22/10/2023 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار من أسلحة خفيفة باتجاه موقع عسكري في مسكاف عام بالقطاع الشرقي من الحدود مع لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
22/10/2023 18:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:42 | 2023-10-22
11:41 | 2023-10-22
11:35 | 2023-10-22
11:27 | 2023-10-22
11:19 | 2023-10-22
11:17 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24