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إذاعة الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية في الجولان تعترض قذيفة أطلقت باتجاه إسرائيل (الحرة)

Lebanon 24
22-10-2023 | 05:02
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