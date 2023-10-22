Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": سقوط قذيفة إسرائيليّة في منطقة العقبة تحت الحسينية في حولا

Lebanon 24
22-10-2023 | 05:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إطلاق قذيفة إسرائيليّة على منطقة الخريبة
lebanon 24
22/10/2023 18:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": سقوط قذيفة في الخيام وتحديداً قرب مدرسة عيسى بن مريم
lebanon 24
22/10/2023 18:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل "لبنان 24": سقوط قذيفة بمحاذاة ثكنة زغيب التابعة للجيش في محيط مخيم عين الحلوة جراء الاشتباكات هناك
lebanon 24
22/10/2023 18:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع صوت قذائف ورصاص متقطع في منطقة حطين داخل مخيم عين الحلوة ومعلومات عن اطلاق قذيفة نحو منطقة البركسات من داخل التعمير
lebanon 24
22/10/2023 18:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:42 | 2023-10-22
11:41 | 2023-10-22
11:35 | 2023-10-22
11:27 | 2023-10-22
11:19 | 2023-10-22
11:17 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24